CLEVELAND (AP) — Pete Alonso took one final swing and flipped his bat high in the air. Another walk-off.
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