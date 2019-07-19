Barrel Racing Average
1. (SD) Shaw Nelson, Hartford, S.D., 34.792
2. (CA) Payton Schoeppach, Lincoln, Calif., 34.907
3. (MT) Shai McDonald, Gardiner, Mont., 34.995
4. (CO) Kinlie Brennise, Craig, Colo., 35.088
5. (CO) Grace Hill, Peyton, Colo., 35.196
6. (SK) Brooke Lang, Cadillac, Saskatchewan, Can., 35.219
7. (UT) Amanda Butler, Payson, Utah, 35.34
8. (UT) Hayden Madsen, Honeyville, Utah, 35.343
9. (BC) Taya Hamming, Falkland, British Columbia, Can., 35.381
10. (KY) Eva Elliott, Henderson, Ky., 35.447
11. (UT) Kamryn Carlsen, Neola, Utah, 35.504
12. (AR) Shelbi Rice, Natural Dam, Ark., 35.53
13. (OK) Paige Jones, Wayne, Okla., 35.544
14. (AZ) Serena Hubbell, Patagonia, Ariz., 35.621
15. (ND) Anna Jorgenson, Watford City, N.D., 35.679
16. (CA) Skyler Sutton, Chino, Calif., 35.804
17. (SD) Layni Stevens, St. Lawrence, S.D., 35.812
18. (OR) Tea Recanzone, Burns, Ore., 35.826
19. (TX) Taylor Baize, San Angelo, Texas, 35.87
20. (MB) Jacey Boyes, Souris, Manitoba, Can., 35.875
20. (TX) Emery Mask, Amarillo, Texas, 35.875
22. (AZ) Kennedy Cook, Willcox, Ariz., 35.911
23. (NM) Hadley Tidwell, La Luz, N.M., 35.943
24. (MO) Melanie Green, Wildwood, Mo., 35.947
25. (ID) Paige Bennett, Montpelier, Idaho, 36.009
76. (WY) Shay Hough, Gillette, Wyo., 40.49
80. (WY) Shelby Petersen, Douglas, Wyo., 40.796
119. (WY) Taylor Nichols, Boulder, Wyo., 17.832
120. (WY) Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 17.851
Bareback Riding Average
1. (ID) Cooper Cooke, Victor, Idaho, 152
2. (CO) Keenan Hayes, Hayden, Colo., 150
3. (TX) Kolt Dement, Rusk, Texas, 139
4. (AZ) Matt Tuni, Dennehotso, Ariz., 138
5. (WA) RyLee Heath, Okanogan, Wash., 136
5. (MT) Sam Petersen, Helena, Mont., 136
5. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 136
8. (UT) Bubba Holcomb, New Harmony, Utah, 134
9. (KS) Ty Pope, Garnett, Kan., 133
10. (SD) Joe Alaniz Jr., Faith, S.D., 129
11. (WY) Donny Proffit, Diamondville, Wyo., 127
12. (IA) Sam Wigans, Goldfield, Iowa, 126
12. (CA) Chase Shrode, Grover Beach, Calif., 126
14. (ID) Wes Shaw, Dietrich, Idaho, 122
15. (MT) Sebastian Hotalen, Three Forks, Mont., 109
16. (SD) Cooper Filipek, Rapid City, S.D., 105
17. (CA) Erik Bettencourt, Modesto, Calif., 94
18. (MT) Brice Patterson, Bozeman, Mont., 76
19. (AZ) JC Mortensen, Paulden, Ariz., 75
20. (TX) Cole Franks, Clarendon, Texas, 72
21. (UT) Dean Thompson, Altamont, Utah, 71
22. (WY) Riggen Myers, Baggs, Wyo., 66
23. (TX) Payton Lackey, Blanco, Texas, 65
24. (AR) Kaden Vaughn, Vilonia, Ark., 64
24. (ID) Tyler Smith, New Plymouth, Idaho, 64
Boys Cutting Average
1. (TX) Chaser Crouch, Corsicana, Texas, 294
2. (TX) Clay Dukes, Weatherford, Texas, 291
3. (TX) Brendan Bennett, Notrees, Texas, 290
4. (WA) Bodeen Sleeman, Yelm, Wash., 288
4. (WA) Tice Hiner, Walla Walla, Wash., 288
6. (ID) Colt Ramsey, Pinedale, Wyo., 286
7. (AZ) Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 285.5
8. (NM) Trey Mitchell, Lamy, N.M., 285
9. (NE) Colten Storer, Arthur, Neb., 283.5
10. (CO) Kody Ward, Fort Lupton, Colo., 283
11. (IA) Henry Dean, Glenwood, Iowa, 282.5
12. (OK) Landon Little, Yukon, Okla., 281
13. (SD) Brandon Volmer, Winner, S.D., 279
14. (AB) Kade Christianson, Nanton, Alberta, Can., 277
14. (AZ) Cashton Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 277
16. (CA) Justin Schuette, Lincoln, Calif., 276.5
17. (ND) Caydon Roshau, Bismarck, N.D., 276
18. (WY) Joseph Hayden, Gilllete, Wyo., 275
19. (OK) Cooper Mendenhall, Edmond, Okla., 274
20. (NV) Daunte Ceresola, Fernley, Nev., 271
20. (SD) Cain Birkeland, Aladdin, Wyo., 271
22. (NV) Cole Christensen, Logandale, Nev., 270
23. (IA) Trevor Kinyon, Orient, Iowa, 269
24. (NE) Cody Miller, Broken Bow, Neb., 263
25. (WI) Jacoby Dressler, Dodgeville, Wis., 262
29. (WY) Preston Schwartzkopf, Douglas, Wyo., 255
31. (WY) Hunter Hayden, Gillette, Wyo., 252
Breakaway Roping Average
1. (UT) Dallie Bastian, Neola, Utah, 4.83
2. (LA) Morgan Sparks, Marthaville, La., 4.88
3. (KS) Hannah Hughes, Fort Scott, Kan., 5.37
4. (KS) Caxton Martin, Alma, Kan., 5.42
5. (LA) Bailey Mudd, Lake Charles, La., 5.45
6. (WI) Ella Sander, Steuben, Wis., 5.64
7. (WY) Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 6.18
8. (FL) Britta Strain, Davie, Fla., 6.26
9. (AZ) Caslyn Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 6.55
10. (CA) Rylee George, Oakdale, Calif., 6.64
11. (NV) Payton Feyder, Lamoille, Nev., 6.85
12. (IA) Brie Wells, LeMars, Iowa, 7.03
13. (OR) Logan Nedrow, North Powder, Ore., 7.2
14. (AL) Brianna Pugh, Walnut Hill, Fla., 7.48
15. (MO) Taylor Mason, Marshall, Mo., 7.67
16. (HI) Kilihea Mockchew, Honaunau, Hawaii, 7.78
17. (MO) Danielle Lichte, Pleasant Hill, Mo., 8.12
18. (AR) Baylee Lester, Bentonville, Ark., 8.42
19. (AB) Mikenna Schauer, Halkirk, Alberta, Can., 8.58
20. (NM) Quincy Sullivan, Peralta, N.M., 10.02
21. (WA) Hailey Davis, Spokane, Wash., 10.23
22. (AB) Hanna Nunn, Cardston, Alberta, Can., 11.48
23. (IA) Hattie Renfrow, Pleasantville, Iowa, 14.62
24. (KS) Taylor Jilek, Princeton, Kan., 15.01
25. (TX) Josie Conner, Iowa, La., 15.05
68. (WY) Madison Enos, Riverton, Wyo., 3.47
99. (WY) Rayne Grant, Wheatland, Wyo., 12.64
Bull Riding Average
1. (AB) Quade Hughson, Foremost, Alberta, Can., 145
2. (UT) Brek Sanderson, Cedar City, Utah, 125
3. (SD) Jestyn Woodward, Custer, S.D., 84
4. (AU) Chris Wilson, Parkville, , 83
5. (NM) Clay Garley, Los Lunas, N.M., 80
6. (SC) Kade Stokes, Landrum, S.C., 78
6. (OK) Lukasey Morris, Atoka, Okla., 78
8. (NM) Owen Pruett, Tularosa, N.M., 77
8. (AZ) Jake Dunham, Tucson, Ariz., 77
8. (IA) Bubba Greig, Estherville, Iowa, 77
11. (OK) Caden Bunch, Tahlequah, Okla., 76
11. (WY) Wyatt Phelps, Pinedale, Wyo., 76
13. (NM) Joseph Chavez, Moriarty, N.M., 74
13. (OR) Cole Hill, Klamath Falls, Ore., 74
13. (CA) TJ Gray, Klamath Falls, Ore., 74
16. (ID) Miles Johnson, Hamer, Idaho, 71
16. (ID) Kade Bruno, Challis, Idaho, 71
18. (WI) Nathan Pelke, Mondovi, Wis., 70
19. (KY) Brandon Ballard, New Hope, Ky., 69
19. (OK) Jesse Hopper, Mangum, Okla., 69
21. (LA) Taylor Allen, Glynn, La., 67
22. (AU) Brendan Kelly, Scone, , 63
22. (WY) Dalton McCaslin, Grover, Wyo., 63
24. (TX) Bryce Taylor, Evadale, Texas, 61
25. (FL) Fisher Creason, Vero Beach, Fla., 59
Tie-Down Roping Average
1. (AB) Jason Smith, Wimborne, Alberta, Can., 18.04
2. (ID) Brayden Roe, Wendell, Idaho, 18.86
3. (AZ) Dean Holyan, Coyote Canyon, N.M., 19.01
4. (OK) Anthony Craig, Okmulgee, Okla., 19.19
5. (UT) Braydin Evans, Erda, Utah, 19.25
6. (OR) Trent Sorey, Pendleton, Ore., 19.31
7. (MB) Stran Dunham, Souris, Manitoba, Can., 19.73
8. (GA) Jacob Daniell, Monroe, Ga., 20.29
9. (UT) Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 20.85
10. (WA) Lance Mills, St. John, Wash., 21.96
11. (TX) Trevor Hale, Perryton, Texas, 22.38
12. (SD) Blase Steffen, Gregory, S.D., 22.44
13. (TX) Kase Bacque, Port Barre, La., 22.64
14. (TN) Blayne Saine, Detroit, Ala., 23.92
15. (IA) Payton Weehler, Maloy, Iowa, 25.02
16. (NM) Clate Harwell, Artesia, N.M., 26.05
17. (MO) Haze Wright, Ozark, Mo., 26.09
18. (CO) Zaine Mikita, Byers, Colo., 26.29
19. (MS) Matt Watt, Geiger, Ala., 26.59
20. (KS) Colton Bond, Cherryvale, Kan., 28.05
21. (AZ) Colton Guin, Casa Grande, Ariz., 28.45
22. (AB) Kash Bonnett, Ponoka, Alberta, Can., 28.63
23. (WA) Jase Bustad, LaCenter, Wash., 28.8
24. (FL) Landon Glenn, Alva, Fla., 29.33
25. (SC) Mark Price, Carlisle, S.C., 30.1
82. (WY) Clay Reiner, Buffalo, Wyo., 13.48
85. (WY) Jake Deveraux, Newcastle, Wyo., 14.07
94. (WY) Teegan Leno, Sheridan, Wyo., 14.97
111. (WY) Cooper Deveraux, Newcastle, Wyo., 18.57
Girls Cutting Average
1. (MS) Karrigan Cagley, Kentwood, La., 295
2. (UT) Taylor Porter, Morgan, Utah, 293
3. (TX) Ellie Schreck, Murphy, Texas, 291
3. (ID) Kiersten Brockett, Star, Idaho, 291
5. (KS) Faith Miller, Allen, Kan., 290
6. (TX) Madison Cavness, Marathon, Texas, 289
7. (TX) Hannah King, Baird, Texas, 288.5
8. (CA) Gracie Lopez, Solvang, Calif., 288
9. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 287
10. (CO) Trea Allen, Kiowa, Colo., 286.5
11. (MN) Rachel Slathar, Norwood, Minn., 285
12. (NE) Faith Storer, Sutherland, Neb., 284.5
12. (NE) Maddie Stump, Elsmere, Neb., 284.5
14. (AZ) Avery Shriver, Morristown, Ariz., 284
15. (NV) Kaylee Filippini, Crescent Valley, Nev., 283
16. (OK) LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 281
16. (UT) Sommer Amos, Loma, Colo., 281
18. (UT) Kenna Coronado, Kanarraville, Utah, 280
19. (AB) Payton Smith, Eckville, Alberta, Can., 278
20. (IA) Taylor Moore, Lisbon, Iowa, 277
20. (CA) Sammy Massey, Parkfield, Calif., 277
22. (ND) Kylie Hildre, Velva, N.D., 276
22. (MN) Adeline Nevala, Sebeka, Minn., 276
24. (OK) Paige Jones, Wayne, Okla., 275
24. (SD) Jenna Fulton, St. Lawrence, S.D., 275
43. (ID) Sage Albrecht, Pinedale, Wyo., 257
68. (WY) Emme Norsworthy, Thermopolis, Wyo., 139
88. (WY) Aniya Teppo, Farson, Wyo., 132
98. (WY) Ayanah Winsor, Kaycee, Wyo., 68
Goat Tying Average
1. (UT) Maddie Roche, West Valley City, Utah, 15.1
2. (KS) Kyleigh Winn, Westmoreland, Kan., 15.58
2. (UT) Keni Labrum, Vernal, Utah, 15.58
4. (KS) Caxton Martin, Alma, Kan., 15.59
5. (WY) Brooke Worman, Clearmont, Wyo., 15.86
6. (AB) Hanna Nunn, Cardston, Alberta, Can., 16.23
7. (AB) Brooke Swaffield, Dawson Creek, British Columbia, Can., 16.59
8. (WA) Elizabeth Bolich, Mead, Wash., 16.86
9. (NE) Wacey Day, Fleming, Colo., 17.15
10. (CA) Payton Scalzo, Murrieta, Calif., 17.35
11. (AB) Kyla Kelly, Red Deer County, Alberta, Can., 17.46
12. (ND) Molly Rotenberger, Ludlow, S.D., 17.63
13. (WY) Tavy Leno, Sheridan, Wyo., 17.66
14. (AR) Caity Looney, Searcy, Ark., 17.7
15. (OH) Rachel Norris, Tipp City, Ohio, 18.1
16. (IA) Cheyenne VandeStouwe, Inwood, Iowa, 18.25
17. (SD) Sid Ferguson, Dupree, S.D., 18.44
18. (AZ) Annabelle Hampton, Casa Grande, Ariz., 18.57
19. (TX) Madalyn Richards, Hereford, Texas, 18.86
20. (IN) Mel Hasler, Columbus, Ind., 19
21. (ND) Madison Rotenberger, Ludlow, S.D., 19.12
22. (WI) Bridee Ann Burks, Lancaster, Wis., 19.24
23. (CA) Josie Pereira, San Luis Obispo, Calif., 19.26
24. (NM) Tierney Washburn, Animas, N.M., 19.34
25. (UT) Staheli Adams, Cedar City, Utah, 19.7
31. (WY) Haiden Thompson, Yoder, Wyo., 20.2
41. (ID) Kaylee Cornia, Cokeville, Wyo., 20.87
Pole Bending Average
1. (UT) Kenna Coronado, Kanarraville, Utah, 40.277
2. (TX) Reagan Davis, Alto, Texas, 40.664
3. (WY) Maddie Wolff, Gillette, Wyo., 40.768
4. (AZ) Jacqueline Nichols, Queen Creek, Ariz., 40.778
5. (IA) Chenoa VandeStouwe, Inwood, Iowa, 40.872
6. (NE) Madison Mills, Eddyville, Neb., 41.079
7. (TX) Aspen Grant, Buna, Texas, 41.172
8. (IN) Maci Zimmerman, New Ross, Ind., 41.237
9. (WI) Morgan Rud, Mondovi, Wis., 41.337
10. (ND) Elli Rettinger, New England, N.D., 41.436
11. (CA) Payton Schoeppach, Lincoln, Calif., 41.492
12. (AR) Courtney Keaton, Anderson, Mo., 41.529
13. (OK) Chaley Hext, Canadian, Texas, 41.543
14. (OK) Cashen Turner, Edmond, Okla., 41.62
15. (SK) Cassidy Weber, Carlyle, Saskatchewan, Can., 41.716
16. (LA) Allie Frey, Eunice, La., 41.777
17. (NV) Grace Felton, Fernley, Nev., 41.799
18. (NC) Kayla Earnhardt, Mooresville, N.C., 41.817
19. (SD) Layni Stevens, St. Lawrence, S.D., 41.851
20. (ID) Cassidy Corta, Bancroft, Idaho, 41.919
21. (MS) Kailin McRaney, Florence, Miss., 41.952
22. (WV) Taylor Eastridge, Beckley, W.V., 42.018
23. (HI) Laura Coflin, Pukalani, Hawaii, 42.094
24. (WI) Olivia Butler, Mondovi, Wis., 42.108
25. (NV) Payton Feyder, Lamoille, Nev., 42.111
50. (WY) Shay Hough, Gillette, Wyo., 45.651
56. (WY) Shelby Petersen, Douglas, Wyo., 46.427
119. (WY) Halle Hladky, Gillete, Wyo., 20.988
Saddle Bronc Average
1. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 144
2. (TX) Gus Gaillard, Morse, Texas, 139
3. (UT) Clayson Hutchings, Springville, Utah, 135
4. (TX) Jake Vance, Joshua, Texas, 132
5. (SD) Cash Wilson, Wall, S.D., 131
6. (SD) Talon Elshere, Hereford, S.D., 120
7. (WI) Tanner Bassett, Boscobel, Wis., 101
8. (OK) Briar Teague, Rattan, Okla., 100
9. (ND) Kain Stroh, Dickinson, N.D., 99
10. (NM) Jayde Smith, Thoreau, N.M., 75
10. (OK) Parker Glenn, Edmond, Okla., 75
10. (ID) Kade Bruno, Challis, Idaho, 75
13. (NE) Sage Miller, Springview, Neb., 73
13. (ID) Cooper Cooke, Victor, Idaho, 73
15. (LA) Coy Hebert, DeRidder, La., 72
16. (IA) Wyatt Wegener, DeWitt, Iowa, 70
16. (NE) Jack Skavdahl, Marsland, Neb., 70
18. (AB) Carter Sandberg, Nanton, Alberta, Can., 68
18. (UT) Scott Lauaki, Springville, Utah, 68
20. (NM) Dylan Reed, Melrose, N.M., 66
20. (UT) Wade Stansfield, Spring City, Utah, 66
22. (AZ) Leegene Barlow, Rock Point, Ariz., 65
23. (SK) Chance Sjogren, Big Beaver, Saskatchewan, Can., 63
24. (MT) Gavin Nelson, Wibaux, Mont., 62
25. (CA) Payson Holman, Sanger, Calif., 61
Steer Wrestling Average
1. (CO) Jace Logan, Yampa, Colo., 10.52
2. (MN) Garrett Stevens, Hammond, Wis., 12.63
3. (WY) Kaden Berger, Gillette, Wyo., 13.42
4. (LA) Brad Hesnor, Ville Platte, La., 13.62
5. (WY) Winsten McGraw, Gill, Colo., 13.66
6. (WA) Samuel Mundell, Kingston, Wash., 14.13
7. (GA) Riley Kittle, Woodland, Ala., 15.13
8. (FL) Sam Morgan, Southwest Ranches, Fla., 15.14
9. (BC) Wade Roberts, Charlie Lake, British Columbia, Can., 16.05
10. (KS) Jaylyn Hash, Kendall, Kan., 16.31
11. (OR) Chase Joyce, Drewsey, Ore., 16.43
12. (AZ) Jace Bleil, Maricopa, Ariz., 17.93
13. (IN) Dalton Hartle, Rochester, Ind., 17.95
14. (ID) Lan Larison, Caldwell, Idaho, 18.5
15. (NE) Sage Miller, Springview, Neb., 18.72
16. (AB) Pacean DeLeeuw, Athabasca, Alberta, Can., 18.87
17. (AZ) Bridger Sanborn, Willcox, Ariz., 18.93
18. (ND) Garret Arndorfer, Mandan, N.D., 19.04
19. (MS) Pacey McBride, Poplarville, Miss., 19.53
20. (AR) Lane Smith, Beebe, Ark., 20.55
21. (UT) Cash Robb, Altamont, Utah, 20.61
22. (WA) Wiley Karas, Zillah, Wash., 20.73
23. (OK) Adam Musil, Crescent, Okla., 21.81
24. (UT) Kale Lamb, Santaquin, Utah, 24.2
25. (NV) Tyler Bundy, Alamo, Nev., 24.21
30. (WY) Kagen King, Rozet, Wyo., 26.99
90. (WY) Danny Goold, Douglas, Wyo., 13.9
Team Roping Average
1. (WY) Arye Espenscheid, Big Piney, Wyo., Kolby Bradley, Big Piney, Wyo., 13.22
2. (KS) Trey Adams, Junction City, Kan., Camden Hoelting, Olpe, Kan., 15.03
2. (MS) Cole Curry, Liberty, Miss., Preston Day, Kentwood, La., 15.03
4. (GA) Joey Denney, Carrollton, Ga., Riley Kittle, Woodland, Ala., 15.61
5. (NM) Tarren Washburn, Corona, N.M., John Hisel, Clovis, N.M., 16.18
6. (NC) Eli Colvard, Crumpler, N.C., Frog Bass, Statesville, N.C., 21.11
7. (WY) Blake Afdahl, Torrington, Wyo., Clay Reiner, Buffalo, Wyo., 22.1
8. (NV) Payton Feyder, Lamoille, Nev., Cash English, Reno, Nev., 22.36
9. (NE) Cauy Pokorny, Stapleton, Neb., Clay Holz, Niobrara, Neb., 23.23
10. (AZ) James Arviso, Gallup, N.M., Jaken Todacheenie, Indian Wells, Ariz., 23.57
11. (IA) Payton Weehler, Maloy, Iowa, Jaxson Davis, Bloomfield, Iowa, 23.61
12. (NV) Jayce Blake, Reno, Nev., Cole Christensen, Logandale, Nev., 24.86
13. (ID) Jackson Cummins, Murtaugh, Idaho, Garet Jardine, Twin Falls, Idaho, 25.38
14. (MT) Jhet Murphy, Helena, Mont., Luke Murphy, Helena, Mont., 25.72
15. (OH) Ty Mullet, Dundee, Ohio, Cooper Smitley, Uhrichsville, Ohio, 30.04
16. (HI) Ka’ohu Haalilio, Kealakekua, Hawaii, Dawstin Ho’opai, Kapaau, Hawaii, 33.63
17. (SC) Cameron Cox, Marshville, N.C., Taylor Kuntz, Johns Island, S.C., 36.8
18. (SC) Taylor Pierce, Marshville, N.C., Dylan Cook, Cassatt, S.C., 46.97
19. (MO) Coy Rahlmann, Ellsinore, Mo., Cooper Freeman, Carthage, Mo., 4
20. (LA) Riley Rieken, Arp, Texas, Zeb Corkern, Zachary, La., 5.9
21. (LA) Luke Dubois, Church Point, La., Ethan Sparks, Marthaville, La., 6.01
22. (MS) Kason Davis, Lumberton, Miss., Bryce Graves, Poplarville, Miss., 6.74
23. (OR) Preston Young, Terrebonne, Ore., Dillon Young, Terrebonne, Ore., 7.14
23. (UT) Daxton Hill, Spanish Fork, Utah, Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 7.14
25. (WA) Chantz Popelier, Okanogan, Wash., Nathan Clawson, Tumwater, Wash., 7.23
45. (WY) Bryan Lemmon, Torrington, Wyo., Jared Lemmon, Torrington, Wyo., 11.84
Reined Cow Horse Average
1. (KS) Gage Gardiner, Ashland, Kan., 592
2. (CO) Regan Wheatley, Calhan, Colo., 583
3. (NM) Trey Mitchell, Lamy, N.M., 581.5
4. (OK) Shayla Boyce, Purcell, Okla., 579.5
5. (TX) Trail Townsend, Earth, Texas, 578
6. (MN) Katie Udell, Independence, Minn., 577.5
7. (NV) Ali Norcutt, Fallon, Nev., 576.5
8. (OK) LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 575
8. (AZ) Gavin Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 575
8. (WY) Maddie Fantaskey, Worland, Wyo., 575
11. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 573.5
12. (ID) Breanna Jenkins, Rexburg, Idaho, 573
12. (ID) Nolan Hansen, Meridian, Idaho, 573
14. (KS) Tylor Todd, Rexford, Kan., 572
15. (IA) Brie Wells, LeMars, Iowa, 571.5
15. (TX) Jake Baca, Vega, Texas, 571.5
17. (AZ) Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 571
17. (CA) Pierce Wold, Wilton, Calif., 571
19. (NE) Tatum Olson, Bloomfield, Neb., 570.5
20. (TX) Trevor Hale, Perryton, Texas, 570
21. (WY) Peyton Kottwitz, Lusk, Wyo., 569
22. (SD) Dawson Phillips, Winner, S.D., 568
22. (UT) Karissa World, Heber City, Utah, 568
24. (UT) Trey Nate, Cokeville, Wyo., 566
25. (SD) Jackson Grimes, Kadoka, S.D., 565
49. (WY) Preston Schwartzkopf, Douglas, Wyo., 546
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.