Barrel Racing Average

1. (SD) Shaw Nelson, Hartford, S.D., 34.792

2. (CA) Payton Schoeppach, Lincoln, Calif., 34.907

3. (MT) Shai McDonald, Gardiner, Mont., 34.995

4. (CO) Kinlie Brennise, Craig, Colo., 35.088

5. (CO) Grace Hill, Peyton, Colo., 35.196

6. (SK) Brooke Lang, Cadillac, Saskatchewan, Can., 35.219

7. (UT) Amanda Butler, Payson, Utah, 35.34

8. (UT) Hayden Madsen, Honeyville, Utah, 35.343

9. (BC) Taya Hamming, Falkland, British Columbia, Can., 35.381

10. (KY) Eva Elliott, Henderson, Ky., 35.447

11. (UT) Kamryn Carlsen, Neola, Utah, 35.504

12. (AR) Shelbi Rice, Natural Dam, Ark., 35.53

13. (OK) Paige Jones, Wayne, Okla., 35.544

14. (AZ) Serena Hubbell, Patagonia, Ariz., 35.621

15. (ND) Anna Jorgenson, Watford City, N.D., 35.679

16. (CA) Skyler Sutton, Chino, Calif., 35.804

17. (SD) Layni Stevens, St. Lawrence, S.D., 35.812

18. (OR) Tea Recanzone, Burns, Ore., 35.826

19. (TX) Taylor Baize, San Angelo, Texas, 35.87

20. (MB) Jacey Boyes, Souris, Manitoba, Can., 35.875

20. (TX) Emery Mask, Amarillo, Texas, 35.875

22. (AZ) Kennedy Cook, Willcox, Ariz., 35.911

23. (NM) Hadley Tidwell, La Luz, N.M., 35.943

24. (MO) Melanie Green, Wildwood, Mo., 35.947

25. (ID) Paige Bennett, Montpelier, Idaho, 36.009

76. (WY) Shay Hough, Gillette, Wyo., 40.49

80. (WY) Shelby Petersen, Douglas, Wyo., 40.796

119. (WY) Taylor Nichols, Boulder, Wyo., 17.832

120. (WY) Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 17.851

Bareback Riding Average

1. (ID) Cooper Cooke, Victor, Idaho, 152

2. (CO) Keenan Hayes, Hayden, Colo., 150

3. (TX) Kolt Dement, Rusk, Texas, 139

4. (AZ) Matt Tuni, Dennehotso, Ariz., 138

5. (WA) RyLee Heath, Okanogan, Wash., 136

5. (MT) Sam Petersen, Helena, Mont., 136

5. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 136

8. (UT) Bubba Holcomb, New Harmony, Utah, 134

9. (KS) Ty Pope, Garnett, Kan., 133

10. (SD) Joe Alaniz Jr., Faith, S.D., 129

11. (WY) Donny Proffit, Diamondville, Wyo., 127

12. (IA) Sam Wigans, Goldfield, Iowa, 126

12. (CA) Chase Shrode, Grover Beach, Calif., 126

14. (ID) Wes Shaw, Dietrich, Idaho, 122

15. (MT) Sebastian Hotalen, Three Forks, Mont., 109

16. (SD) Cooper Filipek, Rapid City, S.D., 105

17. (CA) Erik Bettencourt, Modesto, Calif., 94

18. (MT) Brice Patterson, Bozeman, Mont., 76

19. (AZ) JC Mortensen, Paulden, Ariz., 75

20. (TX) Cole Franks, Clarendon, Texas, 72

21. (UT) Dean Thompson, Altamont, Utah, 71

22. (WY) Riggen Myers, Baggs, Wyo., 66

23. (TX) Payton Lackey, Blanco, Texas, 65

24. (AR) Kaden Vaughn, Vilonia, Ark., 64

24. (ID) Tyler Smith, New Plymouth, Idaho, 64

Boys Cutting Average

1. (TX) Chaser Crouch, Corsicana, Texas, 294

2. (TX) Clay Dukes, Weatherford, Texas, 291

3. (TX) Brendan Bennett, Notrees, Texas, 290

4. (WA) Bodeen Sleeman, Yelm, Wash., 288

4. (WA) Tice Hiner, Walla Walla, Wash., 288

6. (ID) Colt Ramsey, Pinedale, Wyo., 286

7. (AZ) Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 285.5

8. (NM) Trey Mitchell, Lamy, N.M., 285

9. (NE) Colten Storer, Arthur, Neb., 283.5

10. (CO) Kody Ward, Fort Lupton, Colo., 283

11. (IA) Henry Dean, Glenwood, Iowa, 282.5

12. (OK) Landon Little, Yukon, Okla., 281

13. (SD) Brandon Volmer, Winner, S.D., 279

14. (AB) Kade Christianson, Nanton, Alberta, Can., 277

14. (AZ) Cashton Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 277

16. (CA) Justin Schuette, Lincoln, Calif., 276.5

17. (ND) Caydon Roshau, Bismarck, N.D., 276

18. (WY) Joseph Hayden, Gilllete, Wyo., 275

19. (OK) Cooper Mendenhall, Edmond, Okla., 274

20. (NV) Daunte Ceresola, Fernley, Nev., 271

20. (SD) Cain Birkeland, Aladdin, Wyo., 271

22. (NV) Cole Christensen, Logandale, Nev., 270

23. (IA) Trevor Kinyon, Orient, Iowa, 269

24. (NE) Cody Miller, Broken Bow, Neb., 263

25. (WI) Jacoby Dressler, Dodgeville, Wis., 262

29. (WY) Preston Schwartzkopf, Douglas, Wyo., 255

31. (WY) Hunter Hayden, Gillette, Wyo., 252

Breakaway Roping Average

1. (UT) Dallie Bastian, Neola, Utah, 4.83

2. (LA) Morgan Sparks, Marthaville, La., 4.88

3. (KS) Hannah Hughes, Fort Scott, Kan., 5.37

4. (KS) Caxton Martin, Alma, Kan., 5.42

5. (LA) Bailey Mudd, Lake Charles, La., 5.45

6. (WI) Ella Sander, Steuben, Wis., 5.64

7. (WY) Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 6.18

8. (FL) Britta Strain, Davie, Fla., 6.26

9. (AZ) Caslyn Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 6.55

10. (CA) Rylee George, Oakdale, Calif., 6.64

11. (NV) Payton Feyder, Lamoille, Nev., 6.85

12. (IA) Brie Wells, LeMars, Iowa, 7.03

13. (OR) Logan Nedrow, North Powder, Ore., 7.2

14. (AL) Brianna Pugh, Walnut Hill, Fla., 7.48

15. (MO) Taylor Mason, Marshall, Mo., 7.67

16. (HI) Kilihea Mockchew, Honaunau, Hawaii, 7.78

17. (MO) Danielle Lichte, Pleasant Hill, Mo., 8.12

18. (AR) Baylee Lester, Bentonville, Ark., 8.42

19. (AB) Mikenna Schauer, Halkirk, Alberta, Can., 8.58

20. (NM) Quincy Sullivan, Peralta, N.M., 10.02

21. (WA) Hailey Davis, Spokane, Wash., 10.23

22. (AB) Hanna Nunn, Cardston, Alberta, Can., 11.48

23. (IA) Hattie Renfrow, Pleasantville, Iowa, 14.62

24. (KS) Taylor Jilek, Princeton, Kan., 15.01

25. (TX) Josie Conner, Iowa, La., 15.05

68. (WY) Madison Enos, Riverton, Wyo., 3.47

99. (WY) Rayne Grant, Wheatland, Wyo., 12.64

Bull Riding Average

1. (AB) Quade Hughson, Foremost, Alberta, Can., 145

2. (UT) Brek Sanderson, Cedar City, Utah, 125

3. (SD) Jestyn Woodward, Custer, S.D., 84

4. (AU) Chris Wilson, Parkville, , 83

5. (NM) Clay Garley, Los Lunas, N.M., 80

6. (SC) Kade Stokes, Landrum, S.C., 78

6. (OK) Lukasey Morris, Atoka, Okla., 78

8. (NM) Owen Pruett, Tularosa, N.M., 77

8. (AZ) Jake Dunham, Tucson, Ariz., 77

8. (IA) Bubba Greig, Estherville, Iowa, 77

11. (OK) Caden Bunch, Tahlequah, Okla., 76

11. (WY) Wyatt Phelps, Pinedale, Wyo., 76

13. (NM) Joseph Chavez, Moriarty, N.M., 74

13. (OR) Cole Hill, Klamath Falls, Ore., 74

13. (CA) TJ Gray, Klamath Falls, Ore., 74

16. (ID) Miles Johnson, Hamer, Idaho, 71

16. (ID) Kade Bruno, Challis, Idaho, 71

18. (WI) Nathan Pelke, Mondovi, Wis., 70

19. (KY) Brandon Ballard, New Hope, Ky., 69

19. (OK) Jesse Hopper, Mangum, Okla., 69

21. (LA) Taylor Allen, Glynn, La., 67

22. (AU) Brendan Kelly, Scone, , 63

22. (WY) Dalton McCaslin, Grover, Wyo., 63

24. (TX) Bryce Taylor, Evadale, Texas, 61

25. (FL) Fisher Creason, Vero Beach, Fla., 59

Tie-Down Roping Average

1. (AB) Jason Smith, Wimborne, Alberta, Can., 18.04

2. (ID) Brayden Roe, Wendell, Idaho, 18.86

3. (AZ) Dean Holyan, Coyote Canyon, N.M., 19.01

4. (OK) Anthony Craig, Okmulgee, Okla., 19.19

5. (UT) Braydin Evans, Erda, Utah, 19.25

6. (OR) Trent Sorey, Pendleton, Ore., 19.31

7. (MB) Stran Dunham, Souris, Manitoba, Can., 19.73

8. (GA) Jacob Daniell, Monroe, Ga., 20.29

9. (UT) Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 20.85

10. (WA) Lance Mills, St. John, Wash., 21.96

11. (TX) Trevor Hale, Perryton, Texas, 22.38

12. (SD) Blase Steffen, Gregory, S.D., 22.44

13. (TX) Kase Bacque, Port Barre, La., 22.64

14. (TN) Blayne Saine, Detroit, Ala., 23.92

15. (IA) Payton Weehler, Maloy, Iowa, 25.02

16. (NM) Clate Harwell, Artesia, N.M., 26.05

17. (MO) Haze Wright, Ozark, Mo., 26.09

18. (CO) Zaine Mikita, Byers, Colo., 26.29

19. (MS) Matt Watt, Geiger, Ala., 26.59

20. (KS) Colton Bond, Cherryvale, Kan., 28.05

21. (AZ) Colton Guin, Casa Grande, Ariz., 28.45

22. (AB) Kash Bonnett, Ponoka, Alberta, Can., 28.63

23. (WA) Jase Bustad, LaCenter, Wash., 28.8

24. (FL) Landon Glenn, Alva, Fla., 29.33

25. (SC) Mark Price, Carlisle, S.C., 30.1

82. (WY) Clay Reiner, Buffalo, Wyo., 13.48

85. (WY) Jake Deveraux, Newcastle, Wyo., 14.07

94. (WY) Teegan Leno, Sheridan, Wyo., 14.97

111. (WY) Cooper Deveraux, Newcastle, Wyo., 18.57

Girls Cutting Average

1. (MS) Karrigan Cagley, Kentwood, La., 295

2. (UT) Taylor Porter, Morgan, Utah, 293

3. (TX) Ellie Schreck, Murphy, Texas, 291

3. (ID) Kiersten Brockett, Star, Idaho, 291

5. (KS) Faith Miller, Allen, Kan., 290

6. (TX) Madison Cavness, Marathon, Texas, 289

7. (TX) Hannah King, Baird, Texas, 288.5

8. (CA) Gracie Lopez, Solvang, Calif., 288

9. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 287

10. (CO) Trea Allen, Kiowa, Colo., 286.5

11. (MN) Rachel Slathar, Norwood, Minn., 285

12. (NE) Faith Storer, Sutherland, Neb., 284.5

12. (NE) Maddie Stump, Elsmere, Neb., 284.5

14. (AZ) Avery Shriver, Morristown, Ariz., 284

15. (NV) Kaylee Filippini, Crescent Valley, Nev., 283

16. (OK) LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 281

16. (UT) Sommer Amos, Loma, Colo., 281

18. (UT) Kenna Coronado, Kanarraville, Utah, 280

19. (AB) Payton Smith, Eckville, Alberta, Can., 278

20. (IA) Taylor Moore, Lisbon, Iowa, 277

20. (CA) Sammy Massey, Parkfield, Calif., 277

22. (ND) Kylie Hildre, Velva, N.D., 276

22. (MN) Adeline Nevala, Sebeka, Minn., 276

24. (OK) Paige Jones, Wayne, Okla., 275

24. (SD) Jenna Fulton, St. Lawrence, S.D., 275

43. (ID) Sage Albrecht, Pinedale, Wyo., 257

68. (WY) Emme Norsworthy, Thermopolis, Wyo., 139

88. (WY) Aniya Teppo, Farson, Wyo., 132

98. (WY) Ayanah Winsor, Kaycee, Wyo., 68

Goat Tying Average

1. (UT) Maddie Roche, West Valley City, Utah, 15.1

2. (KS) Kyleigh Winn, Westmoreland, Kan., 15.58

2. (UT) Keni Labrum, Vernal, Utah, 15.58

4. (KS) Caxton Martin, Alma, Kan., 15.59

5. (WY) Brooke Worman, Clearmont, Wyo., 15.86

6. (AB) Hanna Nunn, Cardston, Alberta, Can., 16.23

7. (AB) Brooke Swaffield, Dawson Creek, British Columbia, Can., 16.59

8. (WA) Elizabeth Bolich, Mead, Wash., 16.86

9. (NE) Wacey Day, Fleming, Colo., 17.15

10. (CA) Payton Scalzo, Murrieta, Calif., 17.35

11. (AB) Kyla Kelly, Red Deer County, Alberta, Can., 17.46

12. (ND) Molly Rotenberger, Ludlow, S.D., 17.63

13. (WY) Tavy Leno, Sheridan, Wyo., 17.66

14. (AR) Caity Looney, Searcy, Ark., 17.7

15. (OH) Rachel Norris, Tipp City, Ohio, 18.1

16. (IA) Cheyenne VandeStouwe, Inwood, Iowa, 18.25

17. (SD) Sid Ferguson, Dupree, S.D., 18.44

18. (AZ) Annabelle Hampton, Casa Grande, Ariz., 18.57

19. (TX) Madalyn Richards, Hereford, Texas, 18.86

20. (IN) Mel Hasler, Columbus, Ind., 19

21. (ND) Madison Rotenberger, Ludlow, S.D., 19.12

22. (WI) Bridee Ann Burks, Lancaster, Wis., 19.24

23. (CA) Josie Pereira, San Luis Obispo, Calif., 19.26

24. (NM) Tierney Washburn, Animas, N.M., 19.34

25. (UT) Staheli Adams, Cedar City, Utah, 19.7

31. (WY) Haiden Thompson, Yoder, Wyo., 20.2

41. (ID) Kaylee Cornia, Cokeville, Wyo., 20.87

Pole Bending Average

1. (UT) Kenna Coronado, Kanarraville, Utah, 40.277

2. (TX) Reagan Davis, Alto, Texas, 40.664

3. (WY) Maddie Wolff, Gillette, Wyo., 40.768

4. (AZ) Jacqueline Nichols, Queen Creek, Ariz., 40.778

5. (IA) Chenoa VandeStouwe, Inwood, Iowa, 40.872

6. (NE) Madison Mills, Eddyville, Neb., 41.079

7. (TX) Aspen Grant, Buna, Texas, 41.172

8. (IN) Maci Zimmerman, New Ross, Ind., 41.237

9. (WI) Morgan Rud, Mondovi, Wis., 41.337

10. (ND) Elli Rettinger, New England, N.D., 41.436

11. (CA) Payton Schoeppach, Lincoln, Calif., 41.492

12. (AR) Courtney Keaton, Anderson, Mo., 41.529

13. (OK) Chaley Hext, Canadian, Texas, 41.543

14. (OK) Cashen Turner, Edmond, Okla., 41.62

15. (SK) Cassidy Weber, Carlyle, Saskatchewan, Can., 41.716

16. (LA) Allie Frey, Eunice, La., 41.777

17. (NV) Grace Felton, Fernley, Nev., 41.799

18. (NC) Kayla Earnhardt, Mooresville, N.C., 41.817

19. (SD) Layni Stevens, St. Lawrence, S.D., 41.851

20. (ID) Cassidy Corta, Bancroft, Idaho, 41.919

21. (MS) Kailin McRaney, Florence, Miss., 41.952

22. (WV) Taylor Eastridge, Beckley, W.V., 42.018

23. (HI) Laura Coflin, Pukalani, Hawaii, 42.094

24. (WI) Olivia Butler, Mondovi, Wis., 42.108

25. (NV) Payton Feyder, Lamoille, Nev., 42.111

50. (WY) Shay Hough, Gillette, Wyo., 45.651

56. (WY) Shelby Petersen, Douglas, Wyo., 46.427

119. (WY) Halle Hladky, Gillete, Wyo., 20.988

Saddle Bronc Average

1. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 144

2. (TX) Gus Gaillard, Morse, Texas, 139

3. (UT) Clayson Hutchings, Springville, Utah, 135

4. (TX) Jake Vance, Joshua, Texas, 132

5. (SD) Cash Wilson, Wall, S.D., 131

6. (SD) Talon Elshere, Hereford, S.D., 120

7. (WI) Tanner Bassett, Boscobel, Wis., 101

8. (OK) Briar Teague, Rattan, Okla., 100

9. (ND) Kain Stroh, Dickinson, N.D., 99

10. (NM) Jayde Smith, Thoreau, N.M., 75

10. (OK) Parker Glenn, Edmond, Okla., 75

10. (ID) Kade Bruno, Challis, Idaho, 75

13. (NE) Sage Miller, Springview, Neb., 73

13. (ID) Cooper Cooke, Victor, Idaho, 73

15. (LA) Coy Hebert, DeRidder, La., 72

16. (IA) Wyatt Wegener, DeWitt, Iowa, 70

16. (NE) Jack Skavdahl, Marsland, Neb., 70

18. (AB) Carter Sandberg, Nanton, Alberta, Can., 68

18. (UT) Scott Lauaki, Springville, Utah, 68

20. (NM) Dylan Reed, Melrose, N.M., 66

20. (UT) Wade Stansfield, Spring City, Utah, 66

22. (AZ) Leegene Barlow, Rock Point, Ariz., 65

23. (SK) Chance Sjogren, Big Beaver, Saskatchewan, Can., 63

24. (MT) Gavin Nelson, Wibaux, Mont., 62

25. (CA) Payson Holman, Sanger, Calif., 61

Steer Wrestling Average

1. (CO) Jace Logan, Yampa, Colo., 10.52

2. (MN) Garrett Stevens, Hammond, Wis., 12.63

3. (WY) Kaden Berger, Gillette, Wyo., 13.42

4. (LA) Brad Hesnor, Ville Platte, La., 13.62

5. (WY) Winsten McGraw, Gill, Colo., 13.66

6. (WA) Samuel Mundell, Kingston, Wash., 14.13

7. (GA) Riley Kittle, Woodland, Ala., 15.13

8. (FL) Sam Morgan, Southwest Ranches, Fla., 15.14

9. (BC) Wade Roberts, Charlie Lake, British Columbia, Can., 16.05

10. (KS) Jaylyn Hash, Kendall, Kan., 16.31

11. (OR) Chase Joyce, Drewsey, Ore., 16.43

12. (AZ) Jace Bleil, Maricopa, Ariz., 17.93

13. (IN) Dalton Hartle, Rochester, Ind., 17.95

14. (ID) Lan Larison, Caldwell, Idaho, 18.5

15. (NE) Sage Miller, Springview, Neb., 18.72

16. (AB) Pacean DeLeeuw, Athabasca, Alberta, Can., 18.87

17. (AZ) Bridger Sanborn, Willcox, Ariz., 18.93

18. (ND) Garret Arndorfer, Mandan, N.D., 19.04

19. (MS) Pacey McBride, Poplarville, Miss., 19.53

20. (AR) Lane Smith, Beebe, Ark., 20.55

21. (UT) Cash Robb, Altamont, Utah, 20.61

22. (WA) Wiley Karas, Zillah, Wash., 20.73

23. (OK) Adam Musil, Crescent, Okla., 21.81

24. (UT) Kale Lamb, Santaquin, Utah, 24.2

25. (NV) Tyler Bundy, Alamo, Nev., 24.21

30. (WY) Kagen King, Rozet, Wyo., 26.99

90. (WY) Danny Goold, Douglas, Wyo., 13.9

Team Roping Average

1. (WY) Arye Espenscheid, Big Piney, Wyo., Kolby Bradley, Big Piney, Wyo., 13.22

2. (KS) Trey Adams, Junction City, Kan., Camden Hoelting, Olpe, Kan., 15.03

2. (MS) Cole Curry, Liberty, Miss., Preston Day, Kentwood, La., 15.03

4. (GA) Joey Denney, Carrollton, Ga., Riley Kittle, Woodland, Ala., 15.61

5. (NM) Tarren Washburn, Corona, N.M., John Hisel, Clovis, N.M., 16.18

6. (NC) Eli Colvard, Crumpler, N.C., Frog Bass, Statesville, N.C., 21.11

7. (WY) Blake Afdahl, Torrington, Wyo., Clay Reiner, Buffalo, Wyo., 22.1

8. (NV) Payton Feyder, Lamoille, Nev., Cash English, Reno, Nev., 22.36

9. (NE) Cauy Pokorny, Stapleton, Neb., Clay Holz, Niobrara, Neb., 23.23

10. (AZ) James Arviso, Gallup, N.M., Jaken Todacheenie, Indian Wells, Ariz., 23.57

11. (IA) Payton Weehler, Maloy, Iowa, Jaxson Davis, Bloomfield, Iowa, 23.61

12. (NV) Jayce Blake, Reno, Nev., Cole Christensen, Logandale, Nev., 24.86

13. (ID) Jackson Cummins, Murtaugh, Idaho, Garet Jardine, Twin Falls, Idaho, 25.38

14. (MT) Jhet Murphy, Helena, Mont., Luke Murphy, Helena, Mont., 25.72

15. (OH) Ty Mullet, Dundee, Ohio, Cooper Smitley, Uhrichsville, Ohio, 30.04

16. (HI) Ka’ohu Haalilio, Kealakekua, Hawaii, Dawstin Ho’opai, Kapaau, Hawaii, 33.63

17. (SC) Cameron Cox, Marshville, N.C., Taylor Kuntz, Johns Island, S.C., 36.8

18. (SC) Taylor Pierce, Marshville, N.C., Dylan Cook, Cassatt, S.C., 46.97

19. (MO) Coy Rahlmann, Ellsinore, Mo., Cooper Freeman, Carthage, Mo., 4

20. (LA) Riley Rieken, Arp, Texas, Zeb Corkern, Zachary, La., 5.9

21. (LA) Luke Dubois, Church Point, La., Ethan Sparks, Marthaville, La., 6.01

22. (MS) Kason Davis, Lumberton, Miss., Bryce Graves, Poplarville, Miss., 6.74

23. (OR) Preston Young, Terrebonne, Ore., Dillon Young, Terrebonne, Ore., 7.14

23. (UT) Daxton Hill, Spanish Fork, Utah, Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 7.14

25. (WA) Chantz Popelier, Okanogan, Wash., Nathan Clawson, Tumwater, Wash., 7.23

45. (WY) Bryan Lemmon, Torrington, Wyo., Jared Lemmon, Torrington, Wyo., 11.84

Reined Cow Horse Average

1. (KS) Gage Gardiner, Ashland, Kan., 592

2. (CO) Regan Wheatley, Calhan, Colo., 583

3. (NM) Trey Mitchell, Lamy, N.M., 581.5

4. (OK) Shayla Boyce, Purcell, Okla., 579.5

5. (TX) Trail Townsend, Earth, Texas, 578

6. (MN) Katie Udell, Independence, Minn., 577.5

7. (NV) Ali Norcutt, Fallon, Nev., 576.5

8. (OK) LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 575

8. (AZ) Gavin Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 575

8. (WY) Maddie Fantaskey, Worland, Wyo., 575

11. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 573.5

12. (ID) Breanna Jenkins, Rexburg, Idaho, 573

12. (ID) Nolan Hansen, Meridian, Idaho, 573

14. (KS) Tylor Todd, Rexford, Kan., 572

15. (IA) Brie Wells, LeMars, Iowa, 571.5

15. (TX) Jake Baca, Vega, Texas, 571.5

17. (AZ) Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 571

17. (CA) Pierce Wold, Wilton, Calif., 571

19. (NE) Tatum Olson, Bloomfield, Neb., 570.5

20. (TX) Trevor Hale, Perryton, Texas, 570

21. (WY) Peyton Kottwitz, Lusk, Wyo., 569

22. (SD) Dawson Phillips, Winner, S.D., 568

22. (UT) Karissa World, Heber City, Utah, 568

24. (UT) Trey Nate, Cokeville, Wyo., 566

25. (SD) Jackson Grimes, Kadoka, S.D., 565

49. (WY) Preston Schwartzkopf, Douglas, Wyo., 546

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